Оборот работавших на Киев криптообменников в Москва-Сити достигал $2 млн в сутки

Сотрудники ФСБ задержали более 20 сотрудников пунктов обмена криптовалюты в «Москва-Сити». Суточный оборот нелегальных криптообменников, сотрудничавших с украинскими колл-центрами, достигал 1–2 миллионов долларов.
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