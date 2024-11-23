ЧЕРН_Путин подписал закон о списании до 10 млн руб долгов по кредитам участникам СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО, если исполнительное производство вступило в силу до 1 декабря 2024 года, а контракт заключен не ранее 1 декабря, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.