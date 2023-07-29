Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Букмекеры ждут голов в Самаре и видят «Динамо» неявным фаворитом. Год назад здесь был счет 5:2

Второй тур РПЛ начнется с матча между «Крыльями Советов» и московским «Динамо» – он пройдет в Самаре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх