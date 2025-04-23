Китайский самолет-невидимка шестого поколения J-36 сможет садиться на движущийся авианосец

Китайский самолет-невидимка шестого поколения J-36 / © Weibo Как сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, аэродинамическая схема «летающее крыло» J-36, в которой отсутствуют традиционные хвостовые части, затрудняет точную посадку на авианосец.