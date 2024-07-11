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«Хорошие места для американских рабочих»: Остин о войне с Россией

«Хорошие места для американских рабочих»: Остин о войне с Россией

Война против России помогла США обеспечить свой ВПК заказами и насытить экономику. Об этом в ходе выступления на саммите НАТО заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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