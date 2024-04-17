Медведев предложил ужесточить закон об иноагентах

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил подумать об ужесточении закона об иноагентах по примеру США, которые непримиримы к врагам своей страны, число иноагентов там, по его словам, исчисляется тысячами.