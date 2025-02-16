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Президент Финляндии потребовал перевооружить Украину перед переговорами

Президент Финляндии потребовал перевооружить Украину перед переговорами

REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko Запад должен перевооружить боевиков Вооруженных сил Украины и наложить на Россию новые санкции до начала основной фазы переговоров по урегулированию украинского конфликта.

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