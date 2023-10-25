Артист Юрий Чернов высказался о пении Галкина на украинском

Народный артист РФ Юрий Чернов, сыгравший более 100 ролей в кино и знакомый всем по фильмам «Доживем до понедельника», «Приключения Электроника» и другим, высказался о поведении Максима Галкина*, который на недавнем концерте в Варшаве спел песню на украинском, а до этого собирал деньги в помощь Украине на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где, кстати, пел на латышском.