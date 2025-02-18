Инженерный проход для техники в условном минном поле обеспечили военнослужащие инженерно-саперного подразделения ЦВО в Кузбассе

В ходе практических действий сапёры с помощью накладных зарядов отработали уничтожение противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек, очистив от взрывоопасных предметов коридор длинной более 200 м.
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