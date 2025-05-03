Список профессиональных заболеваний изменился – новый перечень утвержден Минздравом Евгения КомароваВ России утвержден новый перечень профессиональных заболеваний – документ Минздрава начнет действовать с 1 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии