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Медведев заявил, что враги столетиями пытались уничтожить государственность РФ

Медведев заявил, что враги столетиями пытались уничтожить государственность РФ

Враги России на протяжении столетий пытались уничтожить ее государственность изнутри и снаружи. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, поздравляя россиян с Днем народного единства.

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