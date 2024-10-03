Вот скажите, как в головах этих людей уживаются такие . противоречивые мысли? Или они реально не помнят сегодня то, о чем говорили вчера? Ну так записывать надо.
Новости от Димы Гордона
Комментарии
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S
Sobering
Ну а так ты подтверждаешь то, что евреи с арабами - одно и тоже. Но евреи - это не национальность, а организация из разных народов, которых вывели естественным отбором, (принудительным), гоняя много лет по маленькой пустыне. Ничего личного.
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12 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Вы зачем эфир засоряете этим мусором ?
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10 час.
VG
Vasily Golov
Пользователи,не вытряхнули из чемодана гуманизм к таким дмитриям и михаилам? Нам с ними дружить вредно,не только вести беседу.Метание туда-сюда- проституция и за деньги.У евреев Израиля нет гуманизма вообще.Там бы так разнести Киев,Харьков,Сум ы,Чернигов,как делает Израиль в секторе Газа и Бейруте.4 дома уничтожить ради 1 командира Хезбаллы.Разве нам не мешает Зеленсакий,Буданов? 80 тонн бомб.Вдруг попадут по ним!
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10 час.
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