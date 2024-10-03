Новости от Димы Гордона

S Sobering Ну а так ты подтверждаешь то, что евреи с арабами - одно и тоже. Но евреи - это не национальность, а организация из разных народов, которых вывели естественным отбором, (принудительным), гоняя много лет по маленькой пустыне. Ничего личного.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Вы зачем эфир засоряете этим мусором ?