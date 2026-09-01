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Германия пошла на прямую конфронтацию с Россией, обвинив её в атаке дронов на аэропорт Лейпцига

Германия пошла на прямую конфронтацию с Россией, обвинив её в атаке дронов на аэропорт Лейпцига

Власти Германии официально возложили на Россию ответственность за попытку атаки с использованием БПЛА в аэропорту Лейпцига.

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