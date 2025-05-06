Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 331 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вместо заводов рыжий ублюдок себе миллиарды откладывал!Чубайс должен рас...
  • Андрей
    когда человеку говорят "Нельзя, подождите" , но он гнилорыбов ,как тут кто то смеет.В обезьянничке 15 в самый раз.👍👍👍В Москве арестова...
  • В С
    Расчитано на людей, которые увидели фото Рогозина , но читать не стали ? Про рыжую паскуду мы и без статьи знаем.В руководстве стр...

Посол РФ заявил, что Испания не переписывает историю ВОВ, как многие страны Запада

Посол РФ заявил, что Испания не переписывает историю ВОВ, как многие страны Запада

Испанские власти не стремятся исказить роль СССР в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Испанцы очень отличились в ходе блокады Ленинграда, их подразделения, при чем не какие то там добровольцы, а именно регулярной армии Испании, обеспечивали не только тыловое прикрытие немецко-фашистских войск, им доверялись определенные сектора для непосредственного боевого воздействия на защитников Ленинграда! А что там сейчас эти доны-Педры говорят, это может и интересно, но как то не очень. Более интересно то, а признают ли испанские доны-Педры свою вину в блокаде Ленинграда, гибели миллионов наших людей? Именно так и надо вопрос ставить.
Ответить
15 час.
наверх