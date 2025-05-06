Посол РФ заявил, что Испания не переписывает историю ВОВ, как многие страны Запада

АндрейБорков

Испанцы очень отличились в ходе блокады Ленинграда, их подразделения, при чем не какие то там добровольцы, а именно регулярной армии Испании, обеспечивали не только тыловое прикрытие немецко-фашистских войск, им доверялись определенные сектора для непосредственного боевого воздействия на защитников Ленинграда! А что там сейчас эти доны-Педры говорят, это может и интересно, но как то не очень. Более интересно то, а признают ли испанские доны-Педры свою вину в блокаде Ленинграда, гибели миллионов наших людей? Именно так и надо вопрос ставить.