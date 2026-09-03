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Живая Кубань

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Депутат Госдумы вступилась за донского фермера после того, как он получил штраф за пожар из-за БПЛА

Депутат Госдумы вступилась за донского фермера после того, как он получил штраф за пожар из-за БПЛА

Депутат Госдумы вступилась за донского фермера после того, как он получил штраф за пожар из-за БПЛАСкандал вокруг фермера в Ростовской области, которого оштрафовали за возгорание после падения беспилотника, получил развитие.

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