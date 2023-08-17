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Без оценок: в посольстве РФ заявили об игнорировании СМИ США преступлений киевского режима

Без оценок: в посольстве РФ заявили об игнорировании СМИ США преступлений киевского режима

Посол РФ в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов, комментируя кадры ударов украинских надводных беспилотников по Крымскому мосту, обратил внимание, что американские журналисты не осудили теракт, жертвами которого стали двое граждан РФ.

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