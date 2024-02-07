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Закон и Порядок

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На грани: Какое будущее США готовят для Балтийского региона

На грани: Какое будущее США готовят для Балтийского региона

Прокатившаяся недавно по странам Северной Европы и Прибалтийским республикам информационная компания, призванная напугать жителей этих государств угрозой якобы неминуемого нападения России, естественно, не осталась незамеченной, в том числе и экспертным сообществом.

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