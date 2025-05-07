«Мои любимые»: Петров с молодой женой отметили важную дату

Актер недавно впервые стал отцом. Александр Петров Andrey Titov/Business Online/Global Look PressВ апреле этого года в жизни Александра Петрова произошли серьезные перемены — его жена Виктория родила первенца.
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