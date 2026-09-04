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Аналитик предсказал исчезновение Украины в ближайшие 50 лет

Аналитик предсказал исчезновение Украины в ближайшие 50 лет

Serhii Nuzhnenko/Zuma/TASS Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ, изучив данные о рождаемости и коэффициенте фертильности, пришел к выводу, что украинцы как нация могут исчезнуть в течение 50 лет.

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