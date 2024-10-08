Кардиолог рассказала о лучших двух продуктах для защиты сердца

Исследования показывают, что люди, потребляющие больше бобовых, имеют более высокое качество питания и получают необходимые питательные вещества, такие как пищевые волокна, магний, калий, железо, фолат и холин, пишет TVER-PORTAL.
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