Шольц назвал интервью Путина Карлсону смехотворным

Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил интервью с Путиным.фото: bundeskanzler.de--> Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с президентом США Джо Байденом раскритиковал интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.