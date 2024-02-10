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Шольц назвал интервью Путина Карлсону смехотворным

Шольц назвал интервью Путина Карлсону смехотворным

Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил интервью с Путиным.фото: bundeskanzler.de--> Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с президентом США Джо Байденом раскритиковал интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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Комментарии
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В
Валерий
Ливерная колбаса, потомок генерала-нациста мстит России
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17 час.
НП
Наталья Павлова
Любое выступление Кольца и смехотворно и тошнотворно одновременно. В голове фашиствующего пупса ни одной сколько-нибудь умной мысли.
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15 час.
А
Александр
адольф шольц клоун не смешной
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10 час.

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