В США заявили о неспособности конкурировать с Китаем и Россией

США не в состоянии конкурировать с КНР и Россией, а также не смогут победить в случае войны с ними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ комиссии по национальной оборонной стратегии, который приводит центр RAND (внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ).