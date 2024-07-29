В США заявили о неспособности конкурировать с Китаем и Россией

США не в состоянии конкурировать с КНР и Россией, а также не смогут победить в случае войны с ними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ комиссии по национальной оборонной стратегии, который приводит центр RAND (внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ).
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