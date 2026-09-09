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От алтайского до русского. "Яндекс Переводчик" освоил новый язык

От алтайского до русского. "Яндекс Переводчик" освоил новый язык

Пользователи теперь могут переводить тексты с алтайского более чем на 100 других языков и обратно "Яндекс Переводчик" начал поддерживать алтайский язык.

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