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Дело о хулиганстве банды подростков-мигрантов из подмосковных Мытищ ведет СК РФ

Дело о хулиганстве банды подростков-мигрантов из подмосковных Мытищ ведет СК РФ

Уголовное дело заведено после публикации нескольких провокационных видеороликов.Недавно паблики подмосковных Мытищ обрели несколько видео, на которых толпа молодых людей избивает сверстников, оскорбляет и нападают на прохожих и вообще ведет себя крайне вызывающе, используя нецензурную лексику, это стало поводом для возбуждения уголовного дела СК РФ по статье «Хулиганство группой лиц с применением оружия».

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