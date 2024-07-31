Дело о хулиганстве банды подростков-мигрантов из подмосковных Мытищ ведет СК РФ

Уголовное дело заведено после публикации нескольких провокационных видеороликов.Недавно паблики подмосковных Мытищ обрели несколько видео, на которых толпа молодых людей избивает сверстников, оскорбляет и нападают на прохожих и вообще ведет себя крайне вызывающе, используя нецензурную лексику, это стало поводом для возбуждения уголовного дела СК РФ по статье «Хулиганство группой лиц с применением оружия».