Помним и чтим своих ветеранов. К 35-летию вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля в торжественной обстановке на фабрике чествовали Владимира Николаевича Никитина - человека с железным стержнем, который прошел сквозь жернова страшной войны, не обошелся без лишений и ранений, но и спустя многие годы не растерял ни бодрости духа, ни оптимизма, не веры в мирное небо и светлое будущее своей прекрасной страны.
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