1.Соль. Экспериментально доказано, что повышенное содержание натрия снижает выработку тестостерона.
Продукты, которые понижают выработку тестостерона у мужчин
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Отказаться от соли опасно для желудка. Соль нужна для выработки соляной кислоты!
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12 час.
f
fugasus
Сколько выпито пива швабами и чехами за время своего существования, и не только ими… И опа… они до сих пор живы и понятия не имеют, что у них бубенцы давно отвалились. Думаю с остальными продуктами тоже перебор. Не надо жить для того чтобы есть, нужно есть для того чтобы жить!
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7 час.
В
Воробей
Возможно, эта тема интересна для тех, кого волнуют этот вопрос в действительно продвинутом возрасте. На "живость нации", в целом, этот аспект уже никак не влияет, а вот для жизни индивидуума вполне ещё может представлять некоторую ценность.
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4 час.
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