Происшествия
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Происшествия

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Бдительный житель Владивостока помог полиции спасти пенсионерку от дальнейших мошеннических действий

Во Владивостоке благодаря бдительности неравнодушного гражданина удалось предотвратить дальнейший ущерб, который пенсионерка могла понести в результате действий телефонных мошенников.

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