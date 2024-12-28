Петербургским спортсменам, тренерам и семейным командам вручены награды

В церемониях принимал участие Антон Шантырь В Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту состоялась торжественная церемония вручения официальных наград Министерства спорта России петербургским спортсменам, тренерам, судьям, а также – награждение семейных команд – участниц городских соревнований и фестивалей.