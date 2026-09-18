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Короткие поездки на выходные — это настоящее лекарство для души, доказали австралийские ученые

Короткие поездки на выходные — это настоящее лекарство для души, доказали австралийские ученые

Представьте: вы устали от бесконечной рутины, стресс накапливается, а настроение — на нуле. Что делать? Вместо того чтобы ждать долгожданного отпуска раз в год, просто соберите рюкзак и отправьтесь куда-нибудь на выходные.

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