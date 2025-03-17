Северный морской путь без потока

Целевой показатель загрузки СМП выполнен менее чем наполовину, транзит практически прекратился, а крупные проекты, способные обеспечить рост объемов перевозок, откладываются«РОСАТОМ» По итогам 2024 года объем перевозок по Северному морскому пути составил 37,9 млн тоннчитайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии