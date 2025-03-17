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Северный морской путь без потока

Северный морской путь без потока

Целевой показатель загрузки СМП выполнен менее чем наполовину, транзит практически прекратился, а крупные проекты, способные обеспечить рост объемов перевозок, откладываются«РОСАТОМ» По итогам 2024 года объем перевозок по Северному морскому пути составил 37,9 млн тоннчитайте на monocle.

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