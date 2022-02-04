Россия возмущена комментарием представителя ОБСЕ о ситуации вокруг DW

ВЕНА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская сторона возмущена комментарием представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру об ответных мерах Москвы в отношении медиакомпании Deutsche Welle, которые последовали за запретом вещания RT DE в Германии.
ВЕНА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская сторона возмущена комментарием представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру об ответных мерах Москвы в отношении медиакомпании Deutsche Welle, которые последовали за запретом вещания RT DE в Германии.
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