Подробно о главном

10 029 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Сыны Израилевы во все времена были умнымиИзраиль отказывае...
  • Антон
    Скоро они и жен ваших будут требовать, а вы молча кивайте гривой и на всё соглашайтесь)))Отстаньте, хохлы ...
  • Россиянин
    Давно пора евреев приземлить. Обнаглели.Израиль возмущен ...

Россия возмущена комментарием представителя ОБСЕ о ситуации вокруг DW

Россия возмущена комментарием представителя ОБСЕ о ситуации вокруг DW

ВЕНА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская сторона возмущена комментарием представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру об ответных мерах Москвы в отношении медиакомпании Deutsche Welle, которые последовали за запретом вещания RT DE в Германии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх