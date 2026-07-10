В Воскресенске прошла акция «Один день с полицией Подмосковья»

В городском округе Воскресенск прошла акция «Один день с полицией Подмосковья». Мероприятие организовано УМВД с целью укрепления доверия граждан к органам правопорядка и повышения информированности о работе полиции.
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