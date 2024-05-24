Кандидатуру Даудова поддержали на пост председателя правительства Чечни

ГРОЗНЫЙ, 25 мая — РИА Новости. Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов в своем Telegram-канале сообщил, что региональный парламент поддержал его кандидатуру для назначения председателем правительства республики.
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