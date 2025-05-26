Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз будет готов к сделке с США после 9 июля

www.globallookpress.com/Christian Charisius/dpa Евросоюзу необходимо время для подготовки к совершению торговой сделки с Соединенными Штатами до 9 июля, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.
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