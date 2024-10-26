Ирина Пегова о Романе Мадянове: «В нашем проекте он лез в гроб. Нельзя этого делать»

Месяц назад из жизни ушел актер Роман Мадянов. На протяжении четырех лет артист боролся с раком легкого.
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