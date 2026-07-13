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Плющенко, Мостовой и Авербух сыграют в медийном турнире по теннису

Второй сезон медийного турнира по теннису Лига Ставок Теннисный Клуб пройдет в Москве. На турнире примут участие не только профессиональные спортсмены, но и известные представители спорта, шоу-бизнеса и медиа.

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