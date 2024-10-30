30 октября в городе объявлен санитарный день. ❗️❗️❗️ Трудовые коллективы начали рабочий день с субботника на прилегающей территории.
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30 октября в городе объявлен санитарный день. ❗️❗️❗️ Трудовые коллективы начали рабочий день с субботника на прилегающей территории.