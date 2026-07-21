В ФАС выявили, какие компании могли обогащаться на продаже топлива для аграриев

Уже возбуждено 15 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынкаВ Федеральной антимонопольной службе (ФАС) выявили, какие компании могли обогащаться на продаже топлива для аграриев.
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