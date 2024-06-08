Стрижки на средние волосы: интересные идеи

Женщине очень важно выглядеть привлекательно, и дело здесь не всегда в мужском внимании. Даже малейшие изменения во внешности значительным образом влияют на ее настроение, делают более уверенной и жизнерадостной.
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