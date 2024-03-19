Захарова назвала слова Пашиняна о скорой войне с Азербайджаном результатом политики Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление армянского премьера Никола Пашиняна о том, что если Ереван не придет к компромиссу с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов, то к концу недели может начаться война.