Сроки навигации в России на 2024 год: ключевые даты и изменения Юлия ЧелкановаНачало и окончание навигационного сезона по внутренним водным путям России – это процесс, который зависит от множества факторов.
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