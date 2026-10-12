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Мировое обозрение

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Объект газодобычи «Нафтогаза» в Харьковской области повреждён ударами РФ

Объект газодобычи «Нафтогаза» в Харьковской области повреждён ударами РФ

Главное в тезисах: Удар по инфраструктуре: В ночь на 12 октября объект газодобычи компании «Нафтогаз» в Харьковской области получил повреждения, на территории предприятия вспыхнул пожар.

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