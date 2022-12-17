Кубок Сальникова. Рылов, Колесников, Пригода, Кудашев, Бородин, Каменева, Шкурдай одержали победы, другие результаты

В Санкт-Петербурге 16 декабря прошел первый день соревнований на Кубке Сальникова по плаванию. В соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх