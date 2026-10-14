МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. На этой неделе погода решила побаловать жителей столицы России. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала жителям и гостям Москвы неожиданные, но приятные осенние «плюшки» от погоды.
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