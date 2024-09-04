Распятые дети – вот цена риторики Запада: Захарова высказалась об украинских терактах

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время второго дня Восточного экономического форума – 2024 высказалась об избирательной слепоте западного мира на фоне украинских терактов.
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