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В Керчи считают условия для россиян на Олимпиаде скотскими

В Керчи считают условия для россиян на Олимпиаде скотскими

Представитель ФЗП РФ по ЮФО Вячеслав Тимошенко прокомментировал ситуацию. По его мнению, выступать на Олимпиаде, которая в 2024 году пройдет во Франции, российским спортсменам не следует соглашаться на выступления без флага и гимна родины: «Они, по сути, предлагают россиянам предательство».

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