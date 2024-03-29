В Керчи считают условия для россиян на Олимпиаде скотскими

Представитель ФЗП РФ по ЮФО Вячеслав Тимошенко прокомментировал ситуацию. По его мнению, выступать на Олимпиаде, которая в 2024 году пройдет во Франции, российским спортсменам не следует соглашаться на выступления без флага и гимна родины: «Они, по сути, предлагают россиянам предательство».