⚡️Российские военнослужащие при переходе морем в 50 км юго-западнее Одессы поразили сухогруз, который перевозил грузы военного и двойного назначения Минобороны России.
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