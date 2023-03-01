Шипулин о том, выступят ли россияне на Олимпиаде-2026: «Сами видите, какая у нас непростая ситуация, много врагов. Но, тем не менее, будем это обсуждать»

Антон Шипулин считает, что в отстранении российских спортсменов есть и плюсы, и минусы. В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой из-за ситуации на Украине.