Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины доставили в район Артёмовска в ДНР партии снарядов для артиллерии НАТО, возможно, среди них есть кассетные боеприпасы.