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Марочко допустил, что ВСУ могли доставить в район Артёмовска кассетные боеприпасы

Марочко допустил, что ВСУ могли доставить в район Артёмовска кассетные боеприпасы

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины доставили в район Артёмовска в ДНР партии снарядов для артиллерии НАТО, возможно, среди них есть кассетные боеприпасы.

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