Байден сообщил о планах списать многомиллиардные долги Украины

Уходящая администрация президента США Джо Байдена сообщила американскому конгрессу о планах списать долги Украины на общую сумму $4,65 млрд Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соотвествующие документы.
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