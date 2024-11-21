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Политика как она есть

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Байден сообщил о планах списать многомиллиардные долги Украины

Байден сообщил о планах списать многомиллиардные долги Украины

Уходящая администрация президента США Джо Байдена сообщила американскому конгрессу о планах списать долги Украины на общую сумму $4,65 млрд Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соотвествующие документы.

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